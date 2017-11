Regissören Steven Soderbergh är känd för att göra både stora publikmagneter och konstnärligt utmanande filmer. Han vann guldpalmen i Cannes med Sex, Lies, and Videotape 1989 men de flesta känner honom snarare från Ocean’s Eleven och dess uppföljare, Erin Brockovich, och Magic Mike.

I somras filmade han en ny film med stort hemlighetsmakeri. Unsane, som den heter, kommer ha premiär i vår men Deadline avslöjar redan nu att filmen spelades in under en intensiv vecka – och enbart med Iphone som kamera. Eftersom Iphone 8 och X inte hade släppts än var det förmodligen Iphone 7 Plus som agerade kamera.

Enligt Deadline gick inspelningen mycket snabbare än vanligt för långfilmer, och Soderbergh började klippa och redigera redan på plats direkt efter att olika scener hade filmats.