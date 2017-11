Du aktiverar funktionen i Inställningar -> Allmänt -> Hjälpmedel -> Assistivetouch. Där kan du även ställa in vilka funktioner du vill ha genvägar till. Men här kommer knepet för den som vill ha en hemknapp på Iphone X. Du kan ställa in vad ett enkelt tryck på knappen ska göra. Välj Hem där och ställ istället in långt tryck eller 3D Touch på att öppna menyn, så kan du använda knappen huvudsakligen som hemknapp men även ha tillgång till andra genvägar.

Flytta knappen till en placering på skärmen du trivs med, och sänk värdet för Synlighet vid inaktivitet för att göra att knappen inte är lika tydlig när du inte precis har använt den.