I april lanserades Clips, en app från Apple som låter dig kombinera video, bilder och musik till ett filmklipp som kan delas via Meddelanden, Facebook eller Instagram.

Nu är det dags för version 2.0 och det här är nyheterna som erbjuds enligt den medföljande dokumentationen:

Omgjort gränssnitt

• Navigera enkelt genom filter, etiketter, märken och emoji-symboler i den nya effektbläddraren.

• Bildknappen visas på huvudskärmen när du jobbar så att du när som helst snabbt kan ta en bild.

• Tryck på valfritt filter för att se hur det ser ut på dina bilder och videor innan du använder det.

• Helskärmsbläddrare visar mer av bildbiblioteket och affischerna.

• Namngivna knappar gör det enkelt att redigera livetexter, lägga till eller byta filter, putsa, stänga av ljudet och radera.

• Uppdaterad för Super Retina-skärmen på Iphone X.

Selfiescener på Iphone X

• Använder Truedepth-kameran på Iphone X till att ta bort din bakgrund och placera dig i animerade, 360-gradiga scener.

• Välj bland ett dussin scener som omfattar vidsträckta landskap, abstrakt konst och yttre rymden.

• Gå ombord på Millennium Falcon eller Mega-Destroyer från Star Wars: The Last Jedi

• Alla scener innehåller ett matchande selfiefilter som förvandlar ditt utseende så att du smälter in i scenen.