Serien ska uppmärksamma de ”personer som hjälper Amerika att vakna upp på morgonen” och är ett drama. Det är Apples andra serie som just nu är under produktion, och Aniston och Whitherspoon ska medverka, producera och vara medägare tillsammans med produktionsbolaget Media Res.

Läs också: Apples egna tv-serier blir utan våld och snusk

Vidare ska Apple ha deltagit i ett ”budkrig” i september och vann över konkurrenterna Netflix och Showtime. Något manus finns inte än så länge, men Apple har avtal för två säsonger på 10 avsnitt styck.

Än så länge har Apple släppt två serier; ”Planet of the Apps” och ”Carpool Karaoke: The Series”. Båda är släppta på Apple Music men det är mer troligt att Anistons och Witherspoons serie släpps via annan app – exempelvis Itunes.