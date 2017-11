Israeliska fotoföretaget Corephotonics har skickat in en stämningsansökan mot Apple. Det skriver Reuters. Enligt stämningen har Apple gjort intrång på de patent Corephotonics äger när det gäller dubbla kameror, och det är främst Iphone 7 Plus och Iphone 8 Plus som är i skottgluggen.

Corephotonics vd, David Mandlovic, menar att han försökt nå Apple för att knyta partnerskap, men att Iphone-tillverkaren gett honom kalla handen. Apple ska å sin sida ha hyllat Corephotonics för deras tekniken och att de skulle kunna ”överträda patentet med få konsekvenser”.