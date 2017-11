Efter bara tre dagar på marknaden utgjorde Iphone X 0,93 procent av samtliga Iphone i bruk, visar statistik från Localytics . Iphone 8 och Iphone 8 Plus kom upp i sammanlagt 0,7 procent på samma tid, vilket sammantaget ger årets nya telefoner 1,6 procent av en allt större kaka.

När Iphone 6S släpptes 2015 gick den upp till 1,0 procent av aktiva Iphone första helgen, med 0,3 procent för 6S Plus. Iphone 7 och 7 Plus fick 1,0 respektive 0,2 procent. Vi får gå tillbaka till 2014 och Iphone 6/6 Plus för att hitta en ny telefon som ökade snabbare: 2,0 respektive 0,3 procent efter första helgen.

Eftersom det totala antalet Iphone som är i bruk har fortsatt att öka under dessa år innebär de 1,7 procent som årets tre modeller tog under sina första dagar betydligt fler sålda enheter än de 2,3 procent som 2014 års modeller stod för.