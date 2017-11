Overwatch är inte presenterat till Mac OS än. Jeff Kaplan, höjdare på Blizzard, sa i maj att företaget har ”öppet sinne” och inte är omöjliga inför ett eventuellt Mac-släpp. Några planer på lansering fanns dock inte då. Spelsajten Polygon har gjort ytterligare en förfrågan i helgen, men fick svaret av en Blizzard-representant att man fortfarande inte hade några kommentarer.

Foto: Appleinsider

Däremot har Blizzard släppt flera titlar till Mac OS – bland annat World of Warcraft, Heroes of the Storm, Starcraft, Starcraft 2 och vissa Warcraft-titlar.