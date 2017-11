Macrumors rapporterar om en ny bugg som drabbat Apple Watch-användare. Det är när man på engelska frågar Siri om vädret som den slår till och får klockan att krascha.

”What’s the temperature”, ”What’s the weather?” och ”Is it raining?” är fraserna som rapporterats in på sajtens forum och Reddit. Macrumors skriver att de själva testat med samma resultat – frågar man så dör Apple Watch och klockan startar om.