I fredags släpptes äntligen Iphone X. Telefonen har en rad riktigt avancerade funktioner – exempelvis Truedepth-kameran som möjliggör Face ID.

Men kameran kan göra mer än så. Den är även en del av Apples animerade emojis, kallade animojis. Användaren kan välja mellan olika karaktärer – exempelvis en katt, en gris, en höna – och sedan spela in korta klipp där animojin animeras efter ansiktsuttryck.

Det går att spela in upp tio 10 sekunder i Meddelanden-appen, men nu har några användare insett att man kan spela in längre klipp via skärminspelningsfunktionen. Och så föddes animoji-karaoke.

Bakom rapporteringen står Macrumors som skriver att internet mer eller mindre invaderats med klipp där animojis sjunger för full hals. Vissa nöjer sig med Apples inbyggda system, där du skickar animojin via Meddelanden, sparar och publiceras på nätet, medan andra har lagt ner tid på redigering och effekter.