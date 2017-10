Nu rapporterar The Wall Street Journal att Apple designar nästa års Iphone och Ipad utan Qualcomm i åtanke, och istället satsar på att få in chip från Intel eller Mediatek i sina prylar.

Och beslutet är inte helt irrelevant för Apple. Qualcomm sitter just nu på den mjukvara som krävs för att testa LTE-chip i prototyper, och vägrar låta Apple nyttja den. The Wallstreet Journal skriver att det beror på en stämningsansökan Apple skickade in mot chiptillverkaren i januari.

Men Apple kan komma att ändra sig. Tidningen skriver att Iphone-tillverkaren kan ändra sig så sent som i juni 2018 utan att produktionen av Iphone försenas.