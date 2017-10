Valmöjligheten för alla som använder sig av Homekit för att belysa sina hem blev precis lite större. Företaget Lifx började sin bana på Kickstarter 2012 och producerar sedan 2014 smart belysning.

Lifx lanserar nu en ny serie smarta lampor som i mindre storlek är extra lämpliga för exempelvis sänglampor, bordslampor eller andra, mindre prydnadslampor. Lamporna inkluderar tre olika modeller kallade Mini White, Mini Colour och Mini Day and Dusk. Mini White kan bara visa en färg, vitt, medan Colour kan skifta mellan 16 miljoner olika färger. Day and Dusk kan i sin tur ställas in för att justera färgtemperaturen efter dagsljuset, exempelvis genom att ge mjukt, varmt ljus när solen går ned och kallare, klarare ljus mitt på dagen.

Foto: Lifx Lifx Mini Day and Dusk

Från och med nu har dessa lampor stöd för Homekit, till glädje för många Apple-användare. Det gör att lamporna kan kontrolleras från Hem-appen, eller direkt via Siri på alla anslutna enheter.