Det var på Twitter som ryktet uppstod efter att användaren JWThewes redan den 24 oktober postade ett svar han fått från Ikeas kundtjänst i Storbritannien, något som bland annat 99.se snappat upp.

I tweeten postar användaren ett svar från kundtjänsten som tyder på att Trådfri får Homekit-kompabilitet (och stöd för Amazon Alexa på vissa marknader) genom en uppdatering som ska släppas den första november.

@tradfri #HomeKit #Alexa update is planned to be released on 01.11.2017 according to @IKEAUKSupport!

I'm really looking forward. pic.twitter.com/egyovSgnaK