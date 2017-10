Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) har släppt en rapport från en enkät bland amerikanska Apple-kunder under september i år. Resultaten för Iphone visar att Iphone 8 verkar locka färre än vanligt för en ’S’-modell.

Förra året stod Iphone 7 och 7 Plus för omkring 45 procent av Iphone-försäljningen i september. Året innan hade Iphone 6S och 6S Plus knappt 25 procent och för tre år sedan hade Iphone 6 och 6 Plus runt 45 procent.

Som jämförelse ser Iphone 8 och 8 Plus ut att ha omkring 17 procent av försäljningen.

Det finns så klart flera faktorer som kan ha en inverkan på detta. Iphone X är en uppenbar sådan: Många kunder kanske har valt att vänta på den. Men Iphone SE har också fortsatt sälja starkt och ökade sin andel till över 10 procent.