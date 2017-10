Under torsdagen landade en stämningsansökan för Apples bord. Stämningen rör Animoji, en av de Iphone X-unika nyheter som presenterades av i september där frontkameran används för att återspegla ansiktsuttryck i ett antal olika emojis.

Bakom stämningen står en amerikansk medborgare bosatt i Japan, Enrique Bonansea, som sedan 2014 haft en app i App Store kallad just Animoji. Det skriver The Recorder, via Macrumors. Apple stäms alltså inte för tekniken bakom animoji, utan för rättigheterna till namnet. Bonanseas app är en meddelandeapp som ska ha laddats ned 18 000 gånger.

Foto: Apple

Enligt Bonansea försökte Apple under sommaren 2017 köpa namnet av honom, men han tackade nej. I stämningsansökan beskriv fallet som ”ett skolboksexempel på ett medvetet intrång i upphovsrätten.” Apple kände till att namnet animoji redan existerade men struntade helt enkelt i det, menar Bonanseas advokat.