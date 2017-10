Enligt uppgifterna är Apple mitt i att experimentera med en helt ny Iphone-modell som kan lanseras tillsammans med Apple Pencil. Företaget siktar på lansering under 2019. Pennan är en ny typ av andra generationens Apple Pencil, som enligt en industrikälla ska erbjuda en mer ”penn-lik” upplevelse. Pennan ska också vara av något enklare, billigare modell än den som kommer med Samsungs Galaxy Note, då den bland annat inte behöver ytterligare komponenter under skärmen för att fungera.

Uppgifterna kommer från flera anonyma källor inom den koreanska teknikindustrin som pratat med The Korea Herald, rapporterat via The Investor.

En av källorna påpekar också en viss ironi i vad Apple håller på att undersöka: ”Apple testar något som dess numera bortgångne grundare Steve Jobs rakt ut avfärdade.”

Som många känner till sade Steve Jobs mycket självsäkert att ”ingen vill ha en stylus” till sin Iphone – och tio år senare undersöker Apple att helt gå emot tidigare övertygelse.

Det ska dock tilläggas att Jobs sa det i en annan tid, då många smarta telefoner var helt beroende av att vi alltid hade med en pekpenna för att kunna träffa små ytor på dåliga pekskärmar, idag är läget ett annat, och även om en framtida modell av Iphone lanseras med pekpenna kan vi anta att den kommer gå utmärkt att använda också med fingrarna.