Uber-appen var en av de första stora apparna att lanseras till Apple Watch när Apple först visade upp den smarta klockan. Men för att verkligen kunna använda Uber-appen på klockan var Uber tvungna att använda sig av ett specialritat api för att förbättra hastigheten.

Orsaken för helt enkelt att klockan var för långsam och operativsystemet för begränsat för att kunna rendera en karta på skärmen, klockan behövde assistans via sin parkopplade Iphone, vilket gavs via det Apple-godkända specialritade api:t.

Foto: IDG News

Nu har det visat sig att det api:t har kunnat användas för att spela in Iphone-skärmen i bakgrunden. Det berättade säkerhetsforskare för Gizmodo under torsdagen. Api:t kunde ha använts för att spela in när vi skriver in lösenord och annan känslig information, även när appen inte användes.