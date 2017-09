Nyligen kom två rapporter om Iphone 8 Plus-enheter där batterierna svullit. Det ena exemplaret tillhörde en taiwanesisk kvinna som nyligen uppgraderat till en Iphone 8 Plus 64 gb i guld. Några minuter efter att hon börjat ladda telefonen (med sladd) ska frontpanelen ha böjts upp och till slut lossnat delvis från chassit, detta efter att ha ägt telefonen i fem dagar.

I det andra fallet ska en japansk man, enligt uppgifter, ha fått sin telefon förstörd på samma sätt – redan i paketet (bilderna nedan) Det rapporterar The Next Web, via taiwanesisk och kinesisk media.

