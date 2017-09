Under sensommaren har Nordamerika drabbats hårt av flera naturkatastrofer. Många har varit med och samlat in pengar, inte minst Apple, och nu skriver Cult of Mac att det blivit en diger summa som skramlat in via Iphone-tillverkaren.

Apple har samlat in mer än 13 miljoner dollar. I runda svängar blir det 130 miljoner kronor. Dessa är fördelade på orkanerna som slog till mot Texas, Florida och Puerto Rico och enligt Apple själva fortsätter pengar att rulla in.