En del Iphone 8 -ägare har upptäckt att högtalaren ger ifrån sig ett ”frasigt” och ”statiskt” ljud. På Reddit skriver kunderna om sina upplevelser och nu har Apple gått ut med ett uttalande. Det skriver The Verge .

”Vårt team ser över problemet som kommer att lösas i en kommande mjukvaruuppdatering”, säger företaget. Däremot har Apple inte berättat hur buggen i fråga uppstått.

Ljuden dyker främst upp när en Iphone 8-användare ringer ett samtal, både via mobilnätet och Facetime. Det uppstår dock inte varje gång och hör inte av när samtalet går via högtalare eller hörlurar. Både Iphone 8 och Iphone 8 Plus är drabbade.

Värt att notera är att ljudbuggen inte fått en lösning i och med IOS 11.0.1 som släpptes under gårdagen.