Mexiko har drabbats av en jordbävning som, än så länge, krävt 273 människoliv. Nu har Apples vd Tim Cook gått ut på Twitter och meddelat att företaget donerar en miljon dollar, cirka nio miljoner kronor, till jordbävningens offer.

”Medan det finns liv, finns det hopp. Mexiko spänner sin styrka. Apple bidrar med en miljon dollar för återhämtningsarbete. #FuerzaMexico”, skriver han.

Mientras hay vida, hay esperanza. Mexico’s resilience is its strength. Apple is contributing $1M to recovery efforts. #FuerzaMexico 🇲🇽