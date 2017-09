Det är väl ingen vid det här laget som har kunnat undgå att Apples nya lurar stöder induktiv laddning, även kallad trådlös laddning. Du ska alltså kunna lägga telefonen på en yta och se batteriet laddas – utan att behöva koppla in en sladd någonstans.

Under sitt höstevent visade Apple upp sin egna trådlösa laddningsmatta, Airpower, som kommer finnas tillgänglig någon gång under nästa år. Men självklart behöver vi inte vänta ända till dess för att ladda nya Iphonen med stil. Iphone 8, Iphone 8 Plus och Iphone X laddas via standarden qi, vilket innebär att det finns flera laddningsstationer ute i dag från andra leverantörer som fungerar precis lika bra. Här är några av dem:

Stilren platta

Det här är en liten, smidig trådlös laddningsstation för alla qi-kompatibla enheter. Den har senaste versionen av qi vilket innebär att den laddar din enhet lite snabbare förutsatt att mobilen har stöd för den nya tekniken, men fungerar även för äldre enheter med qi-stöd. En cool funktion är att den dessutom har små led-lampor som indikerar när mobilen är fulladdad.

Pris: 399 kr på Lifestylestore.

Läs mer på Satechis hemsida.

Ställ upp mobilen på display

Kan man vända sig till konkurrenten för en laddningsstation? En av de största fördelarna med trådlös laddning för tillfället är att både Samsung och Apple använder samma standard. Så länge din mobil laddar med qi-standard är det med andra ord fritt fram att använda samma platta oavsett operativsystem. Till exempel det här Galaxy-tillbehöret som låter dig ställa mobilen upp på display.

Pris: 569 kronor på CDON.

Läs mer på Samsungs hemsida.

Genomskinligt UFO

Det behöver inte kosta skjortan att ladda med stil, vilket kan vara behövligt med tanke på att din plånbok förmodligen fortfarande svider efter nya Iphonens maffiga prislapp. Den här scifi-osande laddningsplattan är både snygg och smidig. Den är endast 10 x 9,5 cm stor (för jämförelse är en Iphone X 7 × 14,3 cm, den kommer alltså sticka ut såväl upptill som nedtill) och har inbyggda led-lysen som visar när mobilen laddar.

Pris: 179 kronor på CDON

Vallhorn eller trådlös laddare?

Nillkin gav redan 2015 ut denna udda laddare. Det är inte den smidigaste av pjäser, men desto mer funktionsrik. Förutom blå led-lysen som indikerar att mobilen laddas när den läggs på den runda laddningsplattan finns det även inbyggda lampor ovanför mobilen. Deras styrka kan anpassas med dimmerfunktion för att passa rådande ljussituation. Kanske inte livsnödvändigt, men definitivt coolt för tekniknörden.