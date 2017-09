Under sin presskonferens meddelade Apple att Iphone 8 och Iphone 8 Plus får samma batteritid som sina föregångare. Vad de däremot inte berättade är att batterierna som sitter i telefonerna är mindre än motsvarande till Iphone 7 och Iphone 7 Plus. Det skriver Appleinsider som refererar till källan Steve Hemmerstoffer.

Iphone 8 har ett batteri på 1821 mAh och Iphone 8 Plus 2675 mAh. Jämförelsevis har Iphone 7 1960 mAh och 2900 mAh.

For those how cares about, Tenaa just confirmed #iPhone8 and #iPhone8Plus comes with 2GB and 3GB of RAM, reveals 1821mAh and 2675mAh battery pic.twitter.com/NnIvYkVuAk