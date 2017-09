Franken undrar också var alla miljarder ansikten Apple har använt för att lära upp Face ID:s artificiella intelligens kommer ifrån, och hur företaget har försäkrat sig om att systemet inte diskriminerar utifrån etnicitet, ålder eller kön.

Några frågor verkar ha uppenbara svar. Det skulle till exempel vara oerhört förvånande om Face ID över huvud taget skickar någon ansiktsdata till Apple. I touch id hanteras själva fingeravtrycken direkt i processorns avskilda Secure Enclave, och vi har ingen indikation på att Face ID skulle fungera annorlunda.

Bonus:

Här är i alla fall en ganska rolig, Game of Thrones-inspirerad teori om vad Apple planerar att göra med alla inskannade ansikten:

