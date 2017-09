Iphone 8 och Iphone X kom som förväntat med möjlighet till trådlös laddning vid sidan om den vanliga sladd-laddningen via Lightning. Apple lanserade också Airpower som ska kunna ladda både Iphone, Apple Watch samt Airpods med ett speciellt laddningskal för trådlös laddning – men den dröjer till nästa år.

Mophie Charging Base och Belkin Boost Up är snarlika i funktion men skiljer något i utseende. Mophies är svart och lite mindre i omkrets, Belkin Boost Up är i sin tur vit, lite större och har en led-lampa som anger om plattan laddar eller ej. Belkin Boost Up ska fungera med upp till 3 mm tjocka skal och av bilden nedan att döma bör samma sak gälla Mophie-laddaren även om vi inte kunde hitta någon information om detta.

Foto: Apple / Mophie Mophie Charing Base

Båda trådlösa laddplattorna ger möjlighet till snabbare laddning än medföljande 5 watt-laddare, plattorna kan ladda Iphone med upp till 7,5 watt.

Belkin Boost Up och Mophie Charge Base finns att beställa via svenska Apple Store, båda till exakt samma pris: 649 kronor. I USA levereras Mophies laddare från och med 20 september, Belkins från 15 september, men leveransdatum i Sverige är oklart.