Airpower visades upp redan i september tillsammans med årets nya Iphone-modeller, men har alltså fortfarande inte lanserats. Nya uppgifter från Mac Otakara, via Appleinsider, hävdar att Airpower kommer att lanseras redan någon gång under mars månad. Mac Otakara uppger sig ha fått uppgifterna från ”en säker källa”. Dessa uppgifter stämmer alltså överens med ett tidigare rykte om lansering under mars månad.

Läs även: Snygga trådlösa laddare till din Iphone

Airpower kommer kunna ladda upp till tre Apple-prylar samtidigt via Qi-standarden, exempelvis en Iphone X, en Apple Watch (bara Series 3) samt Airpods med ett trådlöst laddningsskal. Mac Otakara nämner inget om det kommande trådlösa laddningsskalet till Airpods, men en inte alltför vild gissning är att Apple vill lansera skalet samtidigt som den trådlösa laddaren.

Airpower är Apples kommande trådlösa laddare för Iphone 8, Iphone X, Apple Watch och framtida Apple-prylar med trådlös laddning. Den visades upp i september förra året, men har fortfarande inte släppts.

Missa inte: Apple-event i mars? Första tecknen på det är här

Nu påstår The Apple Post, efter ett anonymt tips från någon som säger sig jobba på Best Buy, att Airpower kommer släppas i mars. Den ska börja säljas hos både Apple och Best Buy samtidigt, precis som när till exempel Pencil lanserades.

Apple har även utlovat ett nytt etui för Airpods som kan laddas trådlöst. Det ska också släppas i mars enligt The Apple Post, men kommer bara säljas tillsammans med Airpods hos återförsäljare medan Apple kommer sälja dem separat också.

Tills uppgifterna har bekräftats från annat håll rekommenderar vi att ta dem med en nypa salt.

Tidigare uppgifter om Airpower (2017-11-02):

Apples kommande laddplatta Airpower ska lanseras under början av 2018 och kunna ladda upp till tre enheter samtidigt, till exempel en Iphone, en Apple Watch Series 3 och Airpods som utrustats med ett laddningsskal med stöd för trådlös laddning.