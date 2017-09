>> Här hittar du allt om Apples topp-mobil - Iphone X

Iphone 8 Plus är här, men tillskillnad från Iphone 6 Plus, Iphone 6S Plus och Iphone 7 Plus är det inte längre den största och häftigaste modellen i Apples sortiment. Eller jo, den största är det fortfarande till det yttre, även om Iphone X har något större skärm. Men det betyder inte att det är en vekling till telefon eller att den inte har förbättrats gentemot sin föregångare.

Tvärt om, Iphone 8 Plus ser ut att vara en minst lika stor uppdatering som Iphone 7 Plus var.

Foto: Apple

Ny processor ger nya möjligheter

A11 Bionic heter Apples nya processor som sitter i alla tre nya Iphone-modeller. Den är en fortsättning på företagets satsning på egna processorer, och den här gången ingår för första gången en gpu-del som också har designats av Apples ingenjörer.

Apple använder numera artificiell intelligens (maskininlärning) till många saker, och A11 Bionic har, som namnet antyder, utvecklats med just det i åtanke. Förutom två högpresterande kärnor och fyra högeffektiva har den två speciella maskinlärningskärnor som bland annat jobbar med att känna igen föremål och annat på bilder, och även används av de nya augmented reality-funktionerna i IOS 11.

Foto: Apple

Bättre bildbehandling gör också att kamerorna i Iphone 8 Plus kan åstadkomma mer än tidigare. Där Iphone 7 Plus fick porträttläge får Iphone 8 Plus porträttljus, en ny teknik som använder samma steroeffekt från de dubbla kamerorna för att kartlägga en scen men istället för bokeh kan beräkna och lägga på förändringar av ljuset och till exempel härma en spotlight.

Själva kameramodulerna har så klart också blivit bättre, med en snabbare sensor som även har bättre pixlar och därmed ska ge högre absolut bildkvalitet trots liknande optik.

Foto: Apple

Glas och flygplansaluminium

Både fram- och baksidan på Iphone 8 Plus täcks av glas – det hårdaste någonsin om vi ska tro Apple. Det gör att den gamla beprövade Iphone 6-designen får ett något nytt skimmer, men framför allt har det gjort att Apple kunde baka in trådlös laddning med Qi-standarden i telefonen. Det är ett välkommet, om än inte direkt nyskapande, tillskott.