Totalt står dessa appar för 0,41 procent av omsättningen på App Store, vilket innebär att de dragit in 37,5 miljoner dollar under det senaste kvartalet. De allra mest populära 32-bitarsapparna är "The Amazing Spider-Man" av Gameloft och "Trigger Fist" av Lake Effect, dessa drog in 45 000 respektive 36 000 dollar enbart under augusti månad.

Lego Harry Potter är ett av spelen som inte har anpassats för IOS 11.

Det är för övrigt just äldre spel som är den kategori som flest användare vill hålla fast vid. På Google Docs finns en lista över ett stort antal spel som inte kommer att fungera med IOS 11 och här finns en lång rad välkända titlar, däribland Lego Harry Potter, Amazing Alex, Dead Space och Death Rally.