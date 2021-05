Den 28 maj 2019 släpptes sjunde generationens Ipod Touch, något som innebär att det borde vara dags för en ny modell relativt snart.

Enligt ett Twitter-inlägg från teknikskribenten Steve Moser kommer åttonde generationens Ipod Touch att lanseras någon gång under hösten, vilket låter hyfsat trovärdigt.

In November 2020, Apple added ‘iPod touch’ to their Apple Music PR blurb. Well now we know why. This Fall Apple is planning to release the next version of the iPod touch. Thanks to @AppleLe257 for sourcing info & @Apple_Tomorrow for the renders! pic.twitter.com/ImQQj3hxDc