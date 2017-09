Tidningen Time Magazine lanserar en ny dokumentärserie de kallar för ”Firsts: Women Who Are Changing The World” som fokuserar på starka kvinnliga förebilder. Nu skriver Appleinsider att tidningen använt Iphone för såväl omslagsbilderna som bilderna i artiklarna.

Bakom bilderna står brasilianska fotografen Luisa Dörr som upptäcktes av Time genom sitt Instagram-konto där hon publicerat bilder från Brasilien. I hennes Instagram-bio framgår också att samtliga bilder är tagna med just Iphone.

Själva projektet tog ett år att genomföra och bland de kvinnor som fotograferats hittar vi Hillary Clinton, Oprah Winfrey, Janet Yellen, Selena Gomez, Serena Williams, Melinda Gates, Cindy Sherman och många fler. De första bilderna togs med en Iphone 5 och därefter med Iphone 6, Iphone 6s och Iphone 7.

Att det blev just Iphone som användes som kamera beror på, enligt Louisa Dörr på att den inte lika komplex som en systemkamera.