Det har länge ryktats om att Apple på allvar vill producera eget videomaterial i form av film och serier. Nu rapporterar The Hollywood Reporter att Iphone-tillverkaren är sugen på rättigheterna till inte mindre än James Bond.

Enligt uppgifterna är förhandlingarna nära att bli klara men vem som vinner striden framgår inte. Däremot ska Apples anställning av Zack Van Amburg, närmast kommande från Sony Television Studios, och Jame Erlicht driva på det.

Vad som talar emot ett avtal är Eon-producenterna Barbara Broccoli och Michael G. Wilsons tankar om filmdistribution som mer ligger åt det traditionella håller, snarare än digitalt. Med det menar släpp på bio för att därefter komma på fysiska filmformat som DVD och Blu-ray.

Skulle Apple mot all förmodan få rättigheterna, är det inte en vinstaffär. I ett internmail från Sony, som släpptes via en hackerattack, framgick det att filmen behövde dra in 1,1 miljard dollar för att nå en vinst på 35 miljoner dollar. Med andra ord handlar det om ren prestige.