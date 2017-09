Med tanke på att Imac Pro rymmer de här grafikkorten i samma chassi som vanliga 5k Imac säger det en hel del om hur effektiv Apples nya kylsystem är. Företaget säger att det hanterar 500 watt, och det kan behövas.

Våra tester visar nämligen att standardversionerna av Vega 56 och 64 drar betydligt mer ström än Nvidias Geforce GTX 1070 och 1080. I testdatorn landar hela systemet på 203 watt med GTX 1070, 241 watt med GTX 1080, 264 watt med Vega 56 och hela 347 watt med Vega 64. Apples något lägre klockfrekvenser kanske sänker hastigheten, men det kan också sänka strömförbrukningen rejält.

Spelprestanda

Vi har än så länge inga ordentliga tester i professionella program för videoredigering eller 3d, men vi kan i alla fall presentera några resultat från spel. I Windows visar tester att Vega verkligen är så snabbt som AMD påstår – så länge du kör i Windows 10 med directx 12. I en del spel, som Ashes of the Singularity, är skillnaden enorm gentemot Directx 11. Det innebär med största sannolikhet att en liknande sak händer Imac Pro-användare. Spel och program som använder Opengl kommer inte vara så imponerande, men de som har optimerats för Metal kommer flyga fram.

Att Vega 56 ger 50 bilder per sekund i Rise of the Tomb Raider med 4k-upplösning (något högre än GTX 1070) tyder på att Imac Pro inte kommer ha något grafikflaskhals.