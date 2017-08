Tidigare i somras kom uppgifter om att Apple skulle vara med på ett hörn via Foxconn, men Toshibas styrelse föredrog budet från ett konsortium lett av Bain Capital. Försäljningen sköts sedan upp då statliga japanska investeringsbolag drog sig ur efter juridiska hot från Western Digital som är Toshibas gamla partner i chiptillverkningen.

Nu rapporterar Reuters att Apple har gått med i Bains konsortium som har lagt ett nytt bud på 2 biljoner yen (cirka 150 miljarder kronor), som löser det problemet genom att de japanska investerarna Innovation Network of Japan (INCJ) och Development Bank of Japan (DBJ) bjuds in först efter att tvisten med Western Digital har lösts.

För Apple kan Toshiba som fristående tillverkare vara viktigt för att hålla nere priserna på komponenter. Om Western Digital tar över Toshibas tillverkning blir företaget nästan lika stort som Samsung på den marknaden och får då en starkare förhandlingsposition mot Apple.