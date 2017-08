Vad vore en vecka utan nya avsnitt av Apple Music-serien Carpool Karaoke? Apple har precis släppt två nya trailers där vi bland annat får se Michael Strahan, Jeff Gordon, Shaquille O’Neal och John Cena.

Under förra veckan tog företaget bort trailern där Cyrus-familjen medverkade. Varför är oklart och det kan bero på att avsnittet eventuellt inte kommer att sändas.

Hur som helst, i de trailers Apple släppt diggar Shaquille O’Neal och John Cena till låtar som ”Maneater” av Hall & Oats och ”Gin And Juice” signerad Snoop Dog. Michael Strahan och Jeff Gordon tar sig an Olivia Newton-John-sången ”Physical” samt sjunger högt till till ”Closer” av The Chainsmokers.