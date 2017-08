Som du känner till har Apple TV inbyggd röststyrning med Siri. Man trycker på mikrofonikonen, ber röstassistenten exempelvis söka efter filmer med en specifik skådespelare och resultaten radar upp nästan direkt.

Nya uppgifter: Apple TV 5 med 4k visas upp på Iphone-eventet

Nu har The National Academy of Television Arts and Sciences meddelat att Apple vinner ett pris för funktionen. De plockar hem kategorin ”Contextual Voice Navigation for Discovering and Interacting with TV Content” i det som är den 69:e upplagan av Technology & Engineering Emmy Awards. Med det sagt slår de sällskap med tidigare vinnare som Comcast, Universal Electronics (UEI) och Nuance Dragon TV.