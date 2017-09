Ett bra datorställ höjer upp datorn en bit över skrivbordet, vilket är bra för ergonomin. Att titta ned på en laptop-skärm dagarna i ända utvecklar snart en gamnacke på var och en av oss. Forskning har visat att den som sitter mer än fyra timmar per dag vid en laptop riskerar att utveckla långvariga problem med skador och smärta, så det finns all anledning att kolla närmare på ett datorställ. Dessutom är ett ställ ett bra sätt att förvandla laptopen till en riktig arbetsstation, om vi också kopplar in extern mus, tangentbord och gärna en extern skärm.

Foto: Twelve South

Twelve South Curve – elegant i mattsvart som matchar nya Macbook Pro

Twelve Soutch Curve är en alldeles nysläppt nytolkning av ett datorställ som introducerades första gången redan 2003. Då såldes den i genomskinlig plast, nu är tidens melodi istället mattsvart för att bättre matcha moderna bärbara Macar.