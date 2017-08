I december förra året publicerade Apple sin första offentligt tillgängliga forskningsrapport. Den har titeln ”Learning from Simulated and Unsupervised Images through Adversarial Training” och författades av Ashish Shrivastava, expert på datorseende, och en grupp som även bestod av Tomas PFister, Oncel Tuzel, Wenda Wang, Russ Webb och Apples ai-chef Josh Susskind.

Rapporten presenterades i slutet av juli på konferensen Computer Vision & Pattern Recognition på Hawaii, där den valdes ut bland de 2 680 bidragen och nu har utsetts till vinnare av priset för bästa artikel, skriver Appleinsider.