Det var under gårdagen som Apple släppte lös nya betversioner för sina operativsystem TVOS, Mac OS, IOS och Watch OS. Nu har spår av en ny Apple TV-modell hittats i förstnämnda, vilket häller mer bensin på elden för ryktesspridningen.

Det är utvecklaren Guilherme Rambo (!), som legat bakom ett antal av Homepod-käckorna, som på Twitter postat en skärmdump full av referenser till så väl hdr som kodnamnet J105a – vad som tros vara nästa generations Apple TV.

tvOS 11 Beta 7 contains some HDR assets for model J105A 😇 pic.twitter.com/IH2XdDfrrW