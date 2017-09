Apple har fått utstå en del kritik och skepticism från analytiker och andra under de senaste åren, bland annat rörande att Siri är dummare än sina konkurrenter, och huruvida Apple håller på missa vad som anses vara nästa stora steg inom teknikvärlden – artificiell intelligens och maskininlärning.

Det var en kritik som Apples vice marknadschef Greg Joswiak (åtminstone delvis) svarade på under en intervju med The Australian som publicerades under fredagen.

I intervjun berättade att Joswiak att redan den första Iphone hade teknik som kan kallas maskininlärning, och nämnde två exempel. Dels kunde Iphone redan från start ändra storleken på träffytorna för varje tangent beroende på hur användaren skrev på det då nya mjukvarutangentbordet. Dels kunde autocorrect visa rättningsförslag baserat på den typ av språk och ordförråd exempelvis en artikel Iphone-användaren just läst på skärmen, och på så sätt få en fingervisning om vilken typ av språk användaren föredrar.

– Vi har implementerat maskininlärning i våra produkter långt innan det blev trendigt att kalla det maskininlärning, sa Joswiak.