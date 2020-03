Vill du göra din Ipad lite mer produktv är ett tangentbord ett bra tillbehör. Dels för att det blir enklare att skriva, dels för att vi då får tillgång till kortkommandon, till exempel för att öppna nya flikar i Safari eller kopiera text med cmd + c och cmd + v.

Som tur är finns det många bra tangentbord att välja mellan, både från Apple och från tredje part. Ett par av modellerna i den här artikeln är kombinerade tangentbord och skal som bara passar en viss Ipad-modell. Andra är vanliga men kompakta tangentbord med bluetooth som går lika bra att använda till Macen som till Iphone, och andra Ipads-enheter.

Den som är ute efter ett tangentbord till Ipad Mini får dock göras besviken här. Det finns knappt en enda modell på den svenska marknaden. Kan du nöja dig med en brittisk tangentbordsuppsättning finns dock modeller som exempelvis Zagg Rugged Book.

1. Apple Smart Keyboard Folio

Apple säljer två egna tangentbord till Ipad. Dels denna till senaste generationen Ipad Pro, dels en Smart Keyboard som passar andra modeller. Smart Keyboard Folio täcker både framsida och baksida av plattan, tangenter som är trevliga att skriva på och ger den klart tunnaste, smidigaste formen av alla tangentbordsfodral till Ipad. Kommunikation sker dessutom med Smart Connector, vilket gör att vi slipper ett batteri som ska laddas eller en bluetooth-koppling som ska parkopplas.

Priset är dock högt, och det finns inga snabbknappar för mediakontroller, ljusstyrka eller volym. För detta hänvisas vi till själva Ipad.

Kommunikation: Smart Connector

Finns till: Ipad Pro (2018) 11 tum, samt 12,9 tum.

Rek. pris: 2 149 kronor (11 tum). 2 349 kronor (12,9 tum) hos Apple.

2. Apple Smart Keyboard

Det här tangentbordet är snarlikt Folio-versionen, med vissa mindre förändringar finns.

Apple tog först fram det här tangentbordet till Ipad Pro 10,5 tum från 2017, men nu sedan dess har även senaste Ipad Air samt nya Ipad 10,2 tum släppts, och de kan använda samma tangentbord. Prislappen är något lägre, men anslutning sker fortfarande med Smart Connector.

Kommunikation: Smart Connector.

Passar till: Ipad Pro 10,5 tum, Ipad Air (2019), Ipad 10,2 tum (2019).

Rek. pris: 1 795 kronor hos Apple.

Pris: Från 1 741 kronor hos Prisjakt.

3. Logitech Slim Combo – för Ipad Air och äldre plattor

Med löstagbart tangentbord, bakgrundsbelysta tangenter, steglöst justerbar vinkel på skärmen inom 50 grader samt hållare för Apple Pencil blev det här snabbt en favorit när vi testade produkten för ett tag sedan.

Har du en Ipad Pro av generation 2017 är det här ett bra alternativ. Tangentbordet finns även i en uppdaterad modell för Ipad Air i sin 2019-modell, samt i en modell med bluetooth-koppling för Ipad 9,7 tum av femte och sjätte generationen.

Kommunikation: Smart Connector (Ipad Pro 2017). Bluetooth (Ipad 5:e och 6:e generationen).

Finns till: Ipad Air (2019), Ipad (5:e och 6:e. generationen), Ipad Pro 10,5 tum (2017), Ipad Pro 12,9 tum (2015, 2017).

Pris: 1 299–1 599 kronor beroende modell.

Pris: 1 499 kronor (iPad Air 3:e gen) hos Logitech. 1 299 kronor (5:e och 6:e gen) hos Logitech. 1 356 kronor (iPad Pro 10,5 tum) hos Prisjakt. 1 588 kronor (iPad Pro 12,9 tum) hos Prisjakt.

4. Logitech Rugged Folio – vattentåligt med tysta tangenter

Från flitiga tillbehörstillverkaren Logitech kommer också det här lite mer tåliga alternativet. Rugged Folio är ett tunt tangentbordsfodral som ändå ska tåla fall från lite högre höjder. Tangenbordet är skyddat mot stänk, och tangenterna ska dessutom vara extra tysta.

Ställbar vinkel på skärmen, hållare för Apple Pencil, två års garanti och en Smart Connector gör det här till ett attraktivt alternativ för användare av Ipad 10,2 tum (sjunde generationen).

Kommunikation: Smart Connector.

Passar till: Ipad 10,2 tum (sjunde generationen).

Rek. pris: 1 490 kronor hos Logitech.

Pris: Från 1 446 kronor hos Prisjakt.

5. Zagg Slim Book Go – löstagbar skärm

Från Zagg kommer det här tangentbordsalternativet, där tangentbordet enkelt hakas loss om du inte längre behöver skriva.

Tangentbordsfodralet kopplas med bluetooth vilket medför lite extra pillande i inställningarna, men en fördel finns också med detta: Tangentbordet kan kopplas till två enheter samtidigt, exempelvis en Ipad och en Iphone.

Kommunikation: Bluetooth.

Finns till: Ipad 10,2 tum, Ipad Pro 11 tum (2018), Ipad Pro 12,9 tum (2018).

Rek. pris: 995 kronor.

Pris: 994 kronor hos Cdon.

6. Logitech Slim Folio – tangentbord och fodral i ett

Först ut, ett givet tangentbords-alternativ från tillbehörsspecialisten Logitech. Slim Folio är fodral och tangenbord i ett, och håller därmed plattan skyddad mot smällar och stötar. Själva grunddesignen på Slim Folio har hängt med i ett par år, men Logitech har varit flitiga med att uppdatera det för nyare Ipad-modeller. Slim Folio finns även i en snarlik modell för Ipad Pro, med namnet Slim Folio Pro.

Kanske bäst av allt är batteritiden – fyra år! Detta tack vare en lågenergivariant av bluetooth. Batteritiden är beräknad på om vi använder tangentbordet för i genomsnitt två timmars skrivande per dag.

Kommunikation: Bluetooth.

Finns till: Ipad (5:e, 6:e och 7:e gen), Ipad Air 3, Ipad Pro (2018).

Rek. pris: 1 099 kronor-1 649 hos Logitech.

Pris: Från 1 099 kronor (5:e och 6:e gen) hos Prisjakt. Från 854 kronor (7:e gen) hos Prisjakt.

Från 1 145 kronor (iPad Air 3) hos Prisjakt.

7. Logitech Keys To Go – fristående tangentbord med specialtangenter för IOS

Även om många vanliga bluetooth-tangentbord också fungerar med IOS (inklusive Apples egna Magic Keyboard) är specifika IOS-tangenter till stor hjälp. En hemknapp i vänstra hörnet gör mycket större nytta än en escape-knapp när vi navigerar i IOS, till exempel.

Logitech Key To Go är ett fristående blåtands-tangentbord, men har precis som Slim Folio även specialtangenter för IOS. Keys To Go är som synes inte ett fodral, med då det är 180 gram lätt är det enkelt att stoppa ned i väskan bredvid paddan. Lämpligt om vi bara ibland behöver ett tangentbord till Ipad (eller varför inte Iphone).

Kommunikation: Blueooth.

Rek. pris: 759 kronor hos Logitech.

Pris: Från 620 kronor hos Prisjakt.

Bild: Brydge

8. Brydge — laptop-likt med hög kvalitet

Brydge tillverkar ett av de bästa tangentborden till Ipad. Med ett gångjärn i kanterna fälls Ipaden upp precis som en laptop, och tangenterna är bakgrundsbelysta. Att tangentbordet är tillverkat i aluminum och till utseendet påminner mycket om en Macbook gör såklart inte saken värre.

Till nackdelarna hör att modellen inte officiellt säljs i Sverige och inte har svensk layout, men det här tangentbordet är så pass bra att vi inte kunde hålla oss från att tipsa om det ändå. Vi önskar innerligt att det snart också släpps med svensk layout så vi slipper gissa var å, ä och ö sitter.

Mer info: Brydge

Pris: Cirka 1 100 kr, exklusive frakt till Sverige.

9. Logitech K380 – billigt och kompakt för tre enheter samtidigt

Den här modellen är inte helt ny på marknaden, men med två års batteritid och ett lågt pris är det lätt att uppmana till en närmare titt på denna. För den som ofta jobbar med flera enheter samtidigt är det välkommet att tangentbordet kan parkopplas till tre enheter, och med ett enkelt knapptryck byta mellan dem.

Perfekt om vi jobbar på Macen men snabbt vill kolla upp en grej på Ipad. K380 väger 423 gram – mer än Keys To Go – men är fortfarande enkelt att slänga ned i väskan när det behövs.

Kommunikation: Bluetooth.

Rek. pris: 549 kronor hos Logitech.

Pris: 424 kronor hos Proshop.

10. Kanex Ultraslim Mini Multi-Sync – bakgrundsbelyst och stiligt

Det här större Kanex-tangentbordet är kanske främst tänkt att användas på ett skrivbord till en Mac, men med sin kompakta form fungerar det lika bra till en Ipad. Här finns fyra specialtangenter för IOS och med multi-synk för upp till fyra enheter är byte till Iphone, Ipad eller Mac bara ett knapptryck bort. Praktiskt!

Batteriets 1 200 mAh ska räcka till sex månaders användande – och bakgrundsbelysning tackar vi för!

Kommunikation: Bluetooth.

Mer info: Kanex

Pris: 799 kronor hos Webhallen.