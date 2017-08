Homepod är – vilket kanske förvånar en och annan läsare – först och främst en häftig högtalare. Apples ingenjörer har jobbat hårt på att ta fram en modern, tekniskt avancerad högtalare som i ett så kompakt format som möjligt fyller ett rum med sköna toner.

Baselementet är speciellt framtaget för att ge så djup och rik bas som möjligt utan att bli speciellt stort. Membranet har en rejäl slaglängd på 20 millimeter, och det drivs av en likaledes specialdesignad förstärkare. Sju strålformande diskantelement sitter placerade runt baselementet och kan tillsammans rikta och anpassa ljudet så att det ger en optimal ljudbild för just det rum och den plats där högtalaren är placerad. Varje diskantelement har en egen specialdesignad förstärkare.

Förutom att spela musik direkt från ditt Apple Music-konto kan Homepod användas som högtalare för annan musik från din Iphone, Ipad eller Mac med Airplay 2, en uppdaterad variant av Airplay med stöd för högtalare i flera rum. Apple TV kommer också bli en Airplay 2-mottagare i och med TV OS 11 som släpps i höst.

Utvecklaren Guilherme Rambo har haft en bra månad. Först gick han igenom Homepod-mjukvaran som Apple släppte i juli och kunde avslöja många detaljer om bland annat Iphone 8. Nu har han satt tänderna i den senaste betaversionen av IOS 11 och fortsätter göra upptäckter, rapporterar 9 to 5 Mac.

Den här gången går upptäckten åt andra hållet: IOS-simulatorn för Xcode avslöjar nämligen hur det kommer gå till att aktivera Homepod.

Processen påminner mycket om hur Airpods-aktivering redan fungerar. Du startar Homepod och öppnar inställningsappen som hittar den. Om du aktiverar den får du välja språk, fylla i de fyra sista siffrorna ur Homepods serienummer som säkerhetsåtgärd, och kan sedan dela inställningar för Apple-id, wifi, Siri och analys från din Iphone.

Inställningarna för en ny Apple TV och för Whole House Audio, en funktion som gör att du kan placera flera Homepod i olika rum och styra dem centralt, kommer också fungera snarlikt.

This is how the HomePod setup will look like on an iPhone. pic.twitter.com/SARqsYslL6