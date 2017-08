Under måndagen framkom nya uppgifter om december-lanseringen av Homepod, Apples smarta högtalare. Ända sedan högtalaren först visades upp har det ryktats att företaget Inventec Appliances ska stå för en del av tillverkningen, medan Foxconn kommer in som ytterligare en tillverkare under 2018.

Läs också: Leveranstiden för Airpods sjunker för första gången sedan december

Inventec Alliances vd David Ho berättade under måndagen att företaget kommer hinna producera en relativt liten mängd av högtalaren – 500 000 exemplar – innan året är slut. Det skriver Nikkei.

Det ser alltså, som vanligt, ut att bli svårt att få tag på en Homepod under 2017 när hela världens intresserade Homepod-spekulanter får dela på en halv miljon exemplar. Produktionen lär dock gå upp rejält under 2018.

Det bör som vanligt tilläggas att detta rör sig om obekräftade ryktesuppgifter som Apple aldrig kommer bemöda sig att varken bekräfta eller dementera, och saker kan hinna ändras fram till lanseringen.

Allt vi vet om Homepod – Apples smarta högtalare

Homepod. Så kallar Apple den nya högtalare företaget presenterade under måndagens öppningsanförande på WWDC. Det handlar alltså om den ”Siri-högtalare” det har gått rykten om den senaste tiden, och det verkar som att Apple återigen ville visa upp den innan allt för många läckor hade hunnit göra den mindre intressant.