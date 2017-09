•Automatisk inställning loggar in dig på iCloud, iCloud-nyckelring, iTunes, App Store, iMessage och FaceTime med ditt Apple-ID.

•Dra nedåt på bokstavstangenter för att mata in siffror, symboler och skiljetecken på iPad.

Efter en längre tids betatestande har Apple under tisdagskvällen skickat ut den skarpa versionen av IOS 11 till allmänheten.

•Ställ in notiser om lagringsoptimering och frigör utrymme i Inställningar för appar som Bilder, Meddelanden med flera.

•Nödsamtal SOS ringer upp räddningstjänster baserat på aktuell plats och meddelar automatiskt dina nödkontakter, delar din platsinformation och visar ditt medicinska ID.

•Med FaceTime kan du ta Live Photo-bilder från den andra personens Mac- eller iPhone-kamera.

•Kontrollera flygstatus enkelt i Spotlight och Safari.

•Definitioner, konverteringar och mattestöd i Safari.

•Rysk-engelsk dubbelspråkig ordbok.

•Portugisisk-engelsk dubbelspråkig ordbok.

•Stöd för arabiskt systemtypsnitt.

Hjälpmedel

•Stöd för VoiceOver-beskrivningar av bilder.

•Stöd för VoiceOver-tabeller och -listor i PDF-filer.

•Stöd för grundläggande sökförfrågningar när du skriver till Siri.

•Stöd för uppläsning och punktskriftstextning av undertexter för videor.

•Dynamisk text ökar textens och appgränssnittets storlek.

•Omdesignad invertering av färger gör medieinnehåll enklare att se.

•Förbättrade markeringsfärger i Läs upp markering och Läs upp skärm.

•Reglagestyrningsskrift kan skanna och skriva hela ord åt gången.

Smartare nödsamtalsfunktion

Med IOS 11 kommer en rad nya funktioner som kommer att ge nytt liv åt din Iphone. Men en funktion som inte fått särskilt mycket exponering, men som kan vara avgörande vid händelser om liv och död, är det nya sättet att komma åt nödsamtal.

Genom att trycka snabbt fem gånger på Iphones ”powerknapp” öppnas en meny där man antingen kan svepa åt höger för att komma åt uppgifter som ålder, vikt, allergier och nummer till anhöriga, samt även ringa 112. Alla medicinska uppgifter behöver du såklart fylla i själv vilket kan vara en god idé.

Funktionen kommer att finnas tillgänglig på alla Iphone-modeller som stödjer IOS 11 och gör ditt liv som använder lite säkrare helt enkelt.

Meddelanden i Icloud

Med IOS 11 kommer du kunna avlasta din Iphones lagring ytterligare genom att lagra arkiverade Imessage-meddelanden i molnet, precis som bilder och annat. I den femte betaversionen av systemet togs funktionen bort utan någon förklaring, men Apple säger att den kommer aktiveras i en senaste uppdatering.

Smartare kamera

En av de många läckor som har dykt upp i den tidiga version av Homepods basmjukvara som Apple lade ut i slutet av juli handlar om en funktion kallad Smart Camera. Det är inte känt om det handlar om funktioner som bara gäller enskilda IOS-prylar som Iphone 8, eller om det även kan vara aktuellt som en uppdatering för äldre modeller. I vilket fall som helst ser det ut som att IOS kommer få automatiska scenval för olika fotografiska situationer som fyrverkerier, bebisar och sport.

Pausa videoinspelning

På tal om kameran: En annan läcka, den här gången en dold inställning som har hittats i en beta av IOS 11, visar att kameraappen även kan få en ny funktion för att pausa och återuppta inspelningen av video (istället för att som idag skapa två filer som måste slås ihop med Imovie eller en annan app).

Bättre koll på dataförbrukning

Apple har lagt till en möjlighet för mobiloperatörer att förse IOS med information om hur mycket data, minuter och sms du har använt och hur stor din månatliga pott är. Det kommer förmodligen inte fungera med alla operatörer från start, men redan under betan har det fungerat hos en del operatörer.

Augmented Reality kommer stort

Apples satsning på augmented reality i IOS 11 med utvecklarramverket AR Kit är något vi har sett mycket av sedan WWDC. Inte minst i form av olika demovideor som visar vad olika utvecklare jobbar på med AR Kit. Vi har bland annat sett virtuell teckning på papper utan bläck, måttagning, återskapande av A-ha:s video för Take On Me, och inte minst Ikeas satsning.

