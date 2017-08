Pausa videoinspelning

På tal om kameran: En annan läcka, den här gången en dold inställning som har hittats i en beta av IOS 11, visar att kameraappen även kan få en ny funktion för att pausa och återuppta inspelningen av video (istället för att som idag skapa två filer som måste slås ihop med Imovie eller en annan app).

Bättre koll på dataförbrukning

Apple har lagt till en möjlighet för mobiloperatörer att förse IOS med information om hur mycket data, minuter och sms du har använt och hur stor din månatliga pott är. Det kommer förmodligen inte fungera med alla operatörer från start, men redan under betan har det fungerat hos en del operatörer.

Augmented Reality kommer stort

Apples satsning på augmented reality i IOS 11 med utvecklarramverket AR Kit är något vi har sett mycket av sedan WWDC. Inte minst i form av olika demovideor som visar vad olika utvecklare jobbar på med AR Kit. Vi har bland annat sett virtuell teckning på papper utan bläck, måttagning, återskapande av A-ha:s video för Take On Me, och inte minst Ikeas satsning.

