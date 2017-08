Om du brukar använda Apples Game Center och har uppdaterat till IOS 10 kanske du har upptäckt att Game Center-appen som tidigare fanns är borta. Det beror inte på att Apple har bestämt sig för att skrota Game Center, utan för att så få använde den.

Men om Game Center nu finns kvar ändå, hur använder du appen? Genom spelen själva – och appen Meddelanden. I den här artikeln visar vi hur.

Apple förser fortfarande utvecklare med ett standardgränssnitt för topplistor och prestationer.

I apparna och Inställningar

Utvecklare som vill ha stöd för Game Center i sina spel måste numera bygga in gränssnitt för att aktivera och använda de funktioner i Game Center som passar i just det spelet. Vill utvecklaren ha topplistor måste den till exempel lägga till det (men det finns fortfarande ett standardgränssnitt från Apple så utvecklaren klarar sig med att aktivera det), och samma sak för prestationer.

Kontohantering hittar du fortfarande i Inställningar -> Game Center, där du kan logga ut och in på konton, men också se dina gamla Game Center-vänner, ändra ditt profilnamn och aktivera eller stänga av funktionen Spelare i närheten.

Vännerlistan har dessutom frusits, eftersom den inte behövs längre då det inte finns någon skillnad på vanliga kontakter och vänner du lagt till i Game Center. Om du inte hade några vänner behöver du aldrig fundera på det, och har du vänner sedan gamla versioner finns de kvar men du kan inte lägga till nya. När du ska bjuda in någon på ett parti hittar du dessa i fliken Senaste.

Det senare gör att andra spelare i närheten kan upptäcka och bjuda in dig till ett parti i ett spel, via wifi eller bluetooth. Det innebär i princip att du kan få en in inbjudan till att spela när du sitter på bussen eller tar en fika.

Inbjudningar sköts via Meddelanden

Meddelanden är den app som förändrades mest i IOS 10, och har bland annat fått en egen liten App Store som bland annat har en del enkla spel som schack och dam. En annan nyhet är att Game Center-inbjudningar nu skickas via Meddelanden och Imessage.

Det gör att den du bjuder in måste ha ett Icloud-konto så att hen kan använda Imessage, men som tur är har Apple förstått att många användare har ett annat Apple-id för Game Center och sett till att det fungerar som vanligt även om du är inloggad på olika konton i Icloud och Game Center. Inbjudningarna skickas till Icloud-adresser/telefonnummer, men när du öppnar dem ansluts du via ditt Game Center-konto när spelet har öppnat.

Däremot krävs inte längre något separat Game Center-konto för att spela, eftersom inbjudningar och multiplayer sköts via Icloud. Det gör att du kan skicka en inbjudan till någon som aldrig har testat Game Center och den kan ändå gå med i spelet direkt utan att behöva registrera sig eller något.

För att skicka en inbjudan öppnar du spelets gränssnitt för att starta ett nytt Game Center-spel. Apple erbjuder precis som tidigare ett standardgränssnitt, men utvecklare kan även skapa egna som passar bättre in i spelets design. När du trycker på Bjud in vänner tuggar systemet en stund och öppnar sedan Meddelanden med inbjudningslänk. Fyll i en eller flera namn, adresser eller nummer och eventuellt en egen kommentar, och skicka iväg. Du tas sedan tillbaka till spelet och kan vänta på svar från de andra.