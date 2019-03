Inget uttag för hörlurar? Det är inget problem. Eller, åtminstone inte ett problem som inte kan lösas med en trevlig liten adapter.

Apple orsakade en känslostorm efter att ha bekräftat att Iphone 7 bara skulle ha stöd för Lightning-tillbehör. Detta innebär att dina gamla hörlurar med en 3,5 mm-plugg behöver kopplas in i din Iphone 7 med en adapter.

Men vilken adapter är rätt för dig? Här är ett några alternativ – och ett som bara löser en del av problemet.

Apples Lightning till 3,5 mm-adapter

Apple besparade sig själv en hel del skandaler för att ha tagit bort hörlursuttaget genom att skeppa en Lightning till 3,5 mm-adapter med varje Iphone 7. Från och med de nyare modellerna har vi dock inte sådan lyx utan tvingas köpa till lightningadaptern själv. Även om denna lösning må vara funktionell och smidig för sitt ändamål finns det såklart ett stort problem då vi inte kan använda lightninguttaget till andra ändamål, såsom att ladda mobilen, när vi lyssnar på musik.

Pris: 95 kronor hos Apple.

2 in 1 Lightning Adapter

För dig som vill kunna lyssna på musik och utnyttje mobilens lightning-uttag samtidigt, till exempel för att ladda din Iphones batteri, behöver du istället en lösning som adderar ett 3,5mm-uttag. Som till exempel dena lilla korsförgrenare som finns i massor av roliga färger. Ända problemet vi kan se med denna pryl är att den är försvinnande liten och därför benägen att tappas bort.

Pris: 99 kronor hos CDON.

Incipio OX Case (iPhone 8/7)

För dig som har en Iphone 7 eller 8 finns det faktiskt till och med skal med inbyggd hörlursingång. Incipio OX Case låter dig spola tillbaka bandet till en tid när våra Iphones fortfarande hade såväl hörlurs som lightning-uttag. Visst får du betala med en något större lur, men å andra sidan behöver du inte hålla koll på någon adapter.

Pris: 799 kronor hos CDON.

Apples Iphone Lightning-docka

Apples marknadsföringschef Phil Schiller har personligen delat med sig av en lösning på lyssna-eller-ladda-dilemmat: Skaffa en Iphone Lightning-docka. Detta Apple-tillbehör låter dig ladda din Iphone 7 genom att fästa den i dockan och därefter nyttja 3,5 mm-pluggen på baksidan av dockan för att lyssna på musik genom hörlurarna.

Pris: 595 kronor hos Apple.

5-i-1 HUB/Adapter

More is more! Om du ändå ska investera i en adapter, varför inte köpa en som garanterar att du aldrig saknar ett uttag till din Iphone någonsin? I denna hub får du inte mindre än fem anslutningar. Förutom 3,5 mm-uttag och lightning finns här även plats för ett sd-kort, micro sd och vanligt hederligt usb. Fungerar såklart även till din Ipad och andra enheter med lightning-uttag.

Pris: 349 kronor hos 24.se.

Griffins Itrip Clip

Den här lösningen tar en annorlunda väg; använda Bluetooth för att ge trådade hörlurar trådlös funktion. Och till skillnad från de mer traditionella Lightning-adaptrarna har Itrip Clip tillgång till en inbyggd mikrofon så att du kan ringa samtal eller prata med Siri.

En annan fördel är att Itrip Clip kan kopplas upp mot din bilstereo genom att använda en AUX-kabel, och på så vis nyttja Bluetooth för att spela upp musik från din telefon.

Pris: 295 kronor hos Dustinhome.

Belkins Lightning Audio + Charge RockStar

Belkin var en av de första tillbehörstillverkarna som avslöjade en adapter för Iphone 7. Det är dock ingen lösning för att komma åt en 3,5 mm-port och precis som namnet kanske avslöjar är Lightning Audio + Charge Rockstar-adaptern lite klumpig. Den har dubbla Lightning-portar så att vi kan ladda vår telefon och lyssna på Lightning-lurar samtidigt.

Men den saknar ett 3,5 mm-jack så vi behöver fortfarande ha en av prylarna ovan för att använda dina gamla hörlurar. För 40 dollar är detta en dyr lösning med tanke på dess (bristande) funktionalitet. Belkins adapter används dessutom för att göra narr av Iphone 7 och dess beroende av donglar...

Pris: 349 kronor hos Telenor.