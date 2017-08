Om du kopierar text från ett program på Macen och klistrar in det någon annanstans är det vanliga beteendet att formatet som texten hade i källan bibehålls. Det kan vara praktiskt om du flyttar runt textstycken i ett dokument och inte vill bli av med formatering varje gång. För många av oss är det dock betydligt vanligare att det ställer till problem då målet har helt andra textinställningar och du egentligen bara ville kopiera själva innehållet.

Som tur är kan du oftast ändra det här beteendet och klistra in enbart själva tecknen, utan någon formatering. Hur du gör det skiljer sig dock åt en aning mellan olika program. Så här gör du i de vanligaste ordbehandlingsprogrammen och andra program:

Textredigering och andra Apple-program

Apples egna program som hanterar textdokument och har stöd för textformatering har en standardfunktion för att klistra in utan formatering. Det heter lite märkligt nog Klistra in och matcha formatering och aktiveras med kortkommandot shift-alt-cmd-v. Namnet kommer av att formatet på texten du klistrar in blir exakt samma som formatet där du placerar markören. Du kan därmed klistra in samma text på två ställen och få olika format.

Eftersom den här funktionen ingår i Apples standardramverk för utvecklare återfinns den även i många tredjepartsprogram.

Microsoft Word

Microsoft har alltid gått sin egen väg med andra ordval, kortkommandon och gränssnittsmönster, och de skiljer sig mot det som återfinns i de flesta Macprogram. Med Office 2016 har Word och de andra programmen blivit mycket Macigare, men det handlar fortfarande om avancerade program med många funktioner.