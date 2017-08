Metod 4: Använd Itunes och tredjepartsprogram Men hur gör du om du varken har köpt musiken på Itunes eller prenumererar på Apple Music? Det går fortfarande att flytta filerna via en dator och Itunes. Om du har alla låtarna i datorn är det bara att plugga in din nya Iphone och synka musiken till den också.

Om du har musik på en Iphone du inte har på datorn eller någon annanstans blir det däremot aningen knivigare. Med hjälp av tredjepartsprogram som Anytrans och Imazing kan du dock föra över musikfilerna från en Iphone eller Ipad till Itunes på datorn. Sedan är det bara att synka dem som vanligt till den nya enheten.

Båda programmen fungerar ungefär likadant. Du ansluter telefonen med usb-kabeln, öppnar programmet, klickar på Music eller Audio i listan över alternativ, väntar tills alla låtar har lästs in, väljer vilka du vill kopiera och klickar till sist på Send to Itunes (Anytrans) eller Export to Itunes (Imazing). Med Anytrans kan du faktiskt ansluta båda IOS-enheterna och föra över musik direkt från den ena till den andra.

Hur lång tid det tar beror mest på storleken på biblioteket, men eftersom alla IOS-prylar utom Ipad Pro 12,9 tum bara stödjer usb 2.0-hastighet kan det ta en stund.

Översättning: Anders Lundberg