Det här är en otroligt enkel och diskret lösning för bilen från tillbehörstillverkaren Satechi. Som namnet antyder sätter vi fast telefonen i hållaren med en magnet. Två små magnetiska brickor, en större och en mindre, följer med i paketet. Tanken är en av brickorna ska sitta på insidan av ditt mobilskal. Det fungerar utmärkt, men vi hoppas bara att magneten inte glider runt och repar baksidan av telefonen. Vi kunde inte se några tendenser till det under vårt test, men efter ett års användande kanske det ser annorlunda ut? Nåja, magneten är i alla fall stark. Men det är inte i alla bilar hållaren sitter stadigt, det beror helt enkelt på ventilationsgallret. Första bilen vi testade i tidigare i år funkade bra, men när vi testade i en nya Ford Ranger var lösningen inte alls lika stabil utan lossnade enkelt. Och som med alla hållare som fästs i ventilationsgallret lär dock telefonen bli varm på vintern och kall på sommaren, om vi inte stänger av det aktuella utblåset.

Fördelarna med den här modulbaserade lösningen är tydlig. Dels kan du få till ett fäste som är specialanpassat efter just din bilmodell. Och ibland välja mellan flera olika varianter beroende på om du vill ha mobilen vinklad eller inte. Sedan kan du även byta själva hållaren utan att byta grundfästet, om/när det blir dags att byta mobil. Utbudet av speciallösningar imponerar också stort, här finns inte bara mobilhållare utan även fästen för Ipads och navigatorer. Det svåra är egentligen att hitta exakt det du vill ha och behöver, och en återförsäljare som har just de tillbehören på lager.

Mobilen glider in perfekt i hållaren och sitter stadigt, och laddkontakten kunde inte passa bättre. USB-sladden på hållaren kan du välja att stoppa i en usb-port i bilen, eller använda den medföljande 12-voltsadaptern till cigg-kontakten. Kulleden gör att du kan justera vinkeln utifrån behov, och även ha Iphonen liggande om du t ex använder den som navigator.

Brodit är ett svenskt företag som hållt på länge med mobillösningar och som idag erbjuder ett stort antal varianter för olika behov. Här finns bilmodellanpassade monteringsplattor på vilka du sedan fäster själva hållare till just din mobil. Tillverkaren erbjuder både passiva och aktiva hållare, dvs utan och med strömförsörjning. Vi valde att testa en lösning till Iphone X i en ny Ford där varken ventilationsgallerfäste eller annan hållare passade på grund av mittkonsolens utformning.

Flera av bilhållare i det här testet klarar från gamla Iphone 4 med 3,5-tumsskärm och ända upp till Plusmodellerna (även om tyngden hos en Iphone 7 Plus blir lite för mycket för ett par av modellerna). En del klarar även att montera en Ipad Mini i landskapsläge, vilket kan vara en bra lösning för att se exempelvis se film i baksätet.

Satechi Magnet Vent Mount är en hyfsat billig och väldigt enkelt lösning. Fästet är gjort av metall med snyggt avfasade kanter. Om den passar just din bils ventilationsgaller och om du kan tänka dig leva med en magnet bakom skalet, då är det här en enkel och smidig lösning.

Fakta: Satechi Magnet Vent Mount

Typ: Magnetfäste för ventilationsgallret

Testad: November 2017

Mer info: Satechi

Pris: 249 kronor hos LifestyleStore.



Enklare att fästa Iphone i bilen blir det inte

Diskret och snygg

Passar inte alla bilar

Kräver magnet bakom skal

Betyg 7 av 10

Just Mobile Xtand Go Z1 – flexibel, dyr, och lite för mycket

Xtand Go Z1 är helt klart mest flexibel i testet och kan fästas egentligen var som helst i bilen. I paketet medföljer en liten arm som vi kan montera på antingen en sugkopp för vindrutan, eller på ett clip med dubbelhäftande tejp som sedan fästs på instrumentbrädan.

Dessutom medföljer vad tillverkaren kallar för Go button, vilket är tre små clips som med välsittande dubbelhäftande tejp kan placeras lite varstans på instrumentbrädan (akta krockkuddarna…). Det går till och med att placera dem i olika bilar, så att vi enkelt kan flytta hållaren mellan bilarna.

Armen går att böja i de flesta riktningar, så mobilen bör hamna i en bra vinkel nästan oavsett bil. Tyvärr är armen lite väl kort. När vi använder sugkoppen hamnar mobilen lite för långt bort från oss. Irriterande, och dessutom är den något svag. En Iphone 7 Plus blir snudd på för tung. Det går i vissa vinklar, i andra sjunker armen ned av tyngden från telefonen.

Xtand Go Z1 gör ett okej jobb, men inte bättre än någon annan i testet. För runt 400 kronor är priset rätt högt, men för den som enkelt vill kunna byta mellan flera platser i bilen kan det vara ett bra köp ändå.

Fakta: Just Mobile Xtand Go Z1

Typ: Mobilhållare som kan fästas med antingen sugkopp eller tejpas fast. Tre fästen medföljer.

Testad: Januari 2017

Pris: 399 kronor hos LifestyleStore.

Mer info: Just Mobile

Flexibel

Lätt att montera i stort sett var som helst



Högt pris

Kort och svag arm



Betyg 5 av 10