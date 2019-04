Vi har redan konstaterat att mobiloperatörerna är extremt snåla med datamängder i mobilabonnemangen, och många skulle vilja byta för att få mer data.

Men tills det har blivit möjligt att faktiskt använda mobilen för att streama serier, ladda senaste avsnitten av favoritpodden och allt annat vi gör till vardags på nätet har vi inte mycket annat val än att stå ut – och minimera förbrukningen så gott det går. Här har vi samlat en rad tips för att inte använda mer än nödvändigt, och snåla där det går.

De största datatjuvarna

För att minimera förbrukningen av data är det bra att veta vad som drar mest. Video är tveklöst den största boven. En långfilm på Netflix i hd använder 4 till 6 gigabyte, medan en normalupplöst drar 1,5 till 2 gigabyte. Här finns alltså väldigt mycket data att spara.

Näst störst är ofta webbsurfning i Safari eller andra webbläsare, men om du råkar glömma automatiska uppdateringar och uppdateringar över mobilnätet påslaget kan det också dra rejält mycket data.

Sänk kvaliteten på strömmad video

Eftersom video tar upp så mycket data är det naturligt att börja här. Genom att ställa ner kvaliteten till 480p (”sd”) kan du spara extremt mycket data jämfört med att låta den tanka ner 1080p-versionen av en serie eller film. Och i mobilen är skillnaden ärligt talat inte så stor.

Netflix

Med Netflix-appen hittar du inställningar för mobildata i More -> App Settings -> Cellular Data Usage. Väljer du Save Data drar appen cirka 170 megabyte per timme video och med Automatic cirka 250 megabyte. Välj Wi-Fi Only för att, uppenbarligen, begränsa uppspelning till wifi-nätverk.

Den största och bästa Netflix-nyheten på senare tid är dock att det numera går att ladda ned serier och filmer för att se offline i appen. Perfekt när du har wi-fi och vill kunna kolla på resan eller på landet utan att sluka mobildata. Offline-synkning gäller dock inte hela utbudet.

Youtube

Om du använder Youtube-appen för IOS eller Android kan du enkelt stänga av hd-video. Tryck på menyknappen uppe till höger och välj Inställningar. Aktivera sedan Spela bara upp i HD via Wi-Fi, och vips kommer du bara få lågupplösta versioner av videor när du surfar via mobilnätet.

SVT Play

Tryck på kugghjulet och välj Inställningar. Aktivera sedan Begränsa videokvalitet, vilket gör att ingen video över 750 kilobit per sekund laddas in. Det motsvarar 330 megabyte per timme. Med högsta kvalitet över 4k drar SVT Play annars 1,2 gigabyte per timme.

Facebook

Facebook kanske inte i vanliga fall förknippas med stor dataförbrukning, men eftersom videor numera börjar spela automatiskt kan det dra en hel del på en snabb uppkoppling utan att du ens egentligen har tittat. Öppna appen och välj Fler -> Inställningar och sekretess -> Inställningar -> Videoklipp och foton / Media och kontakter -> Automatisk uppspelning. Välj sedan antingen På enbart för Wi-Fi-uppkoppling eller Spela aldrig upp video automatiskt.