Ibland kan du behöva veta exakt vilken Iphone-modell du har. Även om de flesta vet om de har Iphone 5S, Iphone 7 Plus eller Iphone XS kan du behöva veta mer exakt, till exempel om du har en köpt från ett annat land eller har fått den i present och är osäker på modellen. Det kan även vara praktiskt om du någon gång skulle ha behov av att veta lite fler tekniska detaljer om din telefon.

Titta på den

Några Iphone-modeller kan du känna igen direkt på utseendet. Iphone 6S och 7 är närmast identiska och lätta att känna igen på den ”mjuka” formen, men du kan direkt avgöra vilken du har genom att trycka på hemknappen. Iphone 7 har nämligen en statisk hemknapp vilket innebär att den sitter fast och inte är en lös komponent, medan Iphone 6S har en riktig knapp som går att "trycka ner". Iphone X och Iphone XS har exakt samma yttre form men Iphone XS har ett tredje färgval (guld).

Modeller som är ensamma om sin form, som Iphone 5C, Iphone XR och Iphone XS Max är lite enklare att känna igen eftersom de inte har några tvillingar.

Vilket nummer är vilket?

Apple använder två nummerscheman för sina enheter. Det första, som vi kallar ”A”-numret är en fem tecken lång sträng som börjar med bokstaven A följt av siffror.

Det andra modellnumret är en fem siffror lång sträng som vanligtvis börjar med bokstaven M, även om det kan variera beroende på enhet. Du kan ibland – men inte alltid – se ”LL/A” eller något dylikt i slutet av numret. Vi refererar till detta andra nummer som ”SKU” för enkelhetens skull.

Förvirrande nog kan Apple inte bestämma sig för vad varje nummer kallas i deras egen dokumentation eller på deras enheter. Exempelvis refererar Apple både till ”A”-numret och ”SKU” som ”modellnummer”, helt beroende på var du kollar.

Men vad är du skillnaden? Kortfattat används ”A”-numret för att generellt beskriva en modellfamilj (eller revision) så som Ipad Air 2 med LTE eller den 13 tum stora Macbook Air. Samtidigt används SKU för att beskriva en specifik konfiguration av den modellen, exempelvis en Macbook Air med 256 GB minne. ”A”-numret är med andra ord en mer generell identifikation, medan SKU är en specifik.

Läs på baksidan

Alla Iphone har sitt "A"-nummer på baksidan, intill texten ”Designed by Apple in California Assembled in China”. Den kan du använda för att ta reda på både vilken modell av Iphone du har och vilken uppsättning 3g/lte-tekniker den stöder.

Kolla noga efter ”modellidentifieraren”. Vår Iphone 7 Plus, för att ta ett exempel, har ett ”A”-nummer som är A1784. En Iphone X vi tittar på har nummer A1901.

Samtliga "A"-nummer:

A1203: Första Iphone

A1241, A1324: Iphone 3G

A1303, A1325: Iphone 3GS

A1332, A1349: Iphone 4

A1387, A1431: Iphone 4S

A1428, A1429, eller A1442: Iphone 5

A1456, A1507, A1526, A1529, eller A1532: Iphone 5C

A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, eller A1533: Iphone 5S

A1549, A1586, eller A1589: Iphone 6

A1522, A1524, eller A1593: Iphone 6 Plus

A1633, A1688 eller A1700: Iphone 6S

A1634, A1687 eller A1699: Iphone 6S Plus

A1662, A1723 eller A1724: Iphone SE

A1660, A1779, A1780 eller A1778: Iphone 7

A1661, A1785, A1786 eller A1784: Iphone 7 Plus

A1863, A1905 eller A1906: Iphone 8

A1864, A1897 eller A1898: Iphone 8 Plus

A1865, A1901 eller A1902: Iphone X

A1984, A2105, A2106 eller A2108: Iphone XR

A1920, A2097, A2098 eller A2100: Iphone XS

A1921, A2101, A2102 eller A2104: Iphone XS Max

Apple har en komplett lista över alla Iphone-modeller här, där du kan kolla upp de olika modellbeteckningarna.

Kolla upp din SKU

Nu ska vi ta reda på var du hittar SKU-numret. För att göra det öppnar du Inställningar -> Allmänt -> Om.

Bläddra ner till Modell och var uppmärksam på strängen som finns där. I den Iphone 7 Plus vi testar på är numret MN4M2QN/A. Du kan också trycka på den raden för att istället se modellbeteckningen (A-numret).

För att ta reda på vad ditt SKU-nummer står för kan du besöka The Iphone Wikis modellsida. Här listas samtliga ”A”-nummer för varje IOS-enhet, samt konfigurationernas SKU-nummer. Du kan även läsa på om Apples SKU-scheman. Leta upp ditt A-nummer först och kolla sedan SKU-numren till höger. Vårt testexemplars nummer indikerar att det är en mattsvart Iphone 7 Plus med 128 GB lagring.

Längst upp på sidan kan du se en del intressant information om SKU-numren. Om vår testtelefon hade varit en utbytesenhet hade telefonen till exempel haft ett ”N” istället för ett ”M” i början av numret.